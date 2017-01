So haben wir getestet

Der Produktfinder enthält 717 Angebote von Groß­banken, bundes­weiten und über­regionalen Privatbanken sowie in- und ausländischen Online­banken. Regionale Banken und Sparkassen berück­sichtigen wir nicht. Welche Kriterien die Zins­angebote erfüllen müssen, um in die Auswertung der Stiftung Warentest aufgenommen zu werden, lesen Sie in So haben wir getestet.