Keine Bank­lizenz

Ein Leser erkundigte sich bei uns, was mit Fest­geld­angeboten der Deutschen Handels­bank AG passiert sei, die vor einiger Zeit in unserem Zins­vergleich auftauchten. Er legte dort sein Geld zwischen Januar 2021 bis Januar 2024 an und fand nun die Bank nicht mehr in unseren Tabellen. Der Hintergrund: Die Bank hat ihr Einlagen­geschäft mitt­lerweile einge­stellt und firmiert seit Ende 2022 als DKAM Capital GmbH, deren Zweck laut eigenen Angaben die „Verwaltung des eigenen Vermögens“ sei. Alle vorherigen Fest­geld­anlagen inklusive Zinsen seien „in zwei Tranchen im Jahr 2022 an die jeweiligen Einleger“ auf deren Referenz­konten bei Dritt­banken „vorfristig zurück­gezahlt“, so der Geschäfts­führer auf unsere Anfrage.