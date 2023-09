Beim Zinsportal Welt­sparen jedoch sind die meisten Fest­geld­angebote steuerlich endfäl­lig und ohne Zinseszins. Die Zinsen werden zwar ange­sammelt, aber nur auf den ursprüng­lichen Anla­gebetrag berechnet – ohne Berück­sichtigung der Vorjahres­zinsen. Nicht Anlegerin und Anleger, sondern die Bank kann mit den Zinsen arbeiten. Insgesamt sinkt so die Rendite gegen­über der Nominal­verzinsung. Bei 4 Prozent Zinsen und fünf Jahren Lauf­zeit liegt die jähr­liche Rendite nur bei 3,71 Prozent.

Nach­teilige Angebote erkennen

Eine Stich­probe bei Welt­sparen am 4. September 2023 bei fünf­jährigen Fest­geldern ergab: Von 52 Angeboten waren 35 mit Zins­samm­lung ohne Zinseszins sowie der steuerlichen Endfäl­ligkeit. Lediglich sechs Angebote boten Zinseszins und jähr­liche Steuerfäl­ligkeit. Zehn Angebote boten die jähr­liche Zins­ausschüttung und Besteuerung an. Welt­sparen sortiert die Angebote zudem nach dem Zins­satz, was zu falschen Ergeb­nissen führen kann. Das dreijäh­rige Fest­geld von Hoist­Sparen mit 3,80 Prozent Zins und Zinseszins etwa ist tatsäch­lich ertragreicher als ein davor platziertes Angebot mit 3,88 Prozent mit Zins­samm­lung ohne Zinseszins. Das bringt nur eine Rendite von 3,74 Prozent.

Solche Angebote erkennt man, wenn bei den Details der „Zins­satz effektiv“ nied­riger ist als der „Zins­satz nominal“ und die „Zins­gutschrift“ am „Ende der Lauf­zeit“ erfolgt. Finanztest nimmt solche Angebote nicht in seine Vergleiche auf.