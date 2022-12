Fern­wärmeanbietern wird häufig vorgeworfen, ihre Preise intrans­parent zu gestalten. Die Verordnung zur Fernwärmeversorgung (AVBFernwärmeV) verpflichtet sie zwar seit Oktober 2021, ihre Preis­regelungen im Internet zu veröffent­lichen. Doch verbessert habe sich bislang kaum etwas, beklagt der Verbraucherzentrale Bundes­verband (vzbv). Er hat untersucht, ob entsprechende Angaben zu finden sind. Das war nur bei zwei Dritteln der Versorger der Fall.

Vorgeschrieben sind außerdem Abrechnungen mit verständlichen und unentgeltlichen Informationen für Fern­wärmekunden. Besonders wichtig:

Der aktuelle und prozentuale Anteil der einge­setzten Energieträger mitsamt der Technologie, mit der die Wärme gewinnen wird. Dazu zählen Angaben zur Emission von Treib­hausgasen.

Die Preise und der tatsäch­liche Verbrauch, dazu ein Vergleich des aktuellen Wertes mit dem des Vorjahres in grafischer Form.

Fern­wärmeanbieter müssen auch Anga­ben zu Netz­verlusten veröffent­lichen, also der Differenz zwischen der Wärme, die ein Kraft­werk in sein Netz speist und der, die Kunden entnehmen. So lässt sich beur­teilen, ob ein Wärme­netz effizient und damit auch umwelt- und klimafreundlich ist. Auch dazu fand der vzbv nur bei rund einem Drittel der Versorger Angaben.

Preis kann je nach Region variieren Die Kunden bezahlen jeweils einen festen Grund­preis und einem verbrauchs­orientierten Arbeits­preis. Der Grund­preis umfasst die Kosten für Bau und Wartung des Fern­wärmenetzes, Reparatur der tech­nischen Anlagen, einen Lohn­index, Verwaltungs­kosten sowie die maximale Wärmeleistung, die verbraucht werden kann. Variieren kann der Grund­preis zum Beispiel, weil ein Rohr­leit­system in Gebirgs­gebieten mühsamer zu errichten ist als im flachen Land. Im Schnitt macht er 30 Prozent vom Gesamt­preis aus. Im Arbeits­preis sind die Kosten für Brenn­stoffe enthalten. Sein Anteil hängt vom Wärmever­brauch der Kunden ab.

Preisformeln unterscheiden sich stark Wir haben uns Preisformeln für Arbeits­preise angeschaut. Sie enthielten sehr unterschiedliche Bestand­teile. Unter anderem wurden Wärmebereit­stellungs­kosten sowie ein Mess-, Service-, Verrechnungs- und Netznut­zungs­preis sowie eine Zählermiete und Preise für Emissions­zertifikate ausgewiesen. Einige Anbieter ergänzen weitere Positionen. Energie­experte Roland Scharathow vom vzbv erläutert: „Aufgrund der derzeitigen Gesetzes­lage und der Recht­sprechung haben Anbieter relativ große Freiheiten bei der Fest­setzung ihrer Preise.“