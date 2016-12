Fernseher: 943 TV-Geräte im Test

Schon zur Messe IFA 2014 versprachen die Anbieter, dass UHD-Fernseher „nicht nur mehr, sondern vor allem auch bessere Pixel“ liefern würden. Gemeint sind feinere Farb­abstufungen und ein besserer Bild­kontrast. Genau das kommt jetzt in Fahrt: Die Technik dahinter heißt HDR (High Dynamic Range, „großer Kontrast­umfang“). Während UHD für sich allein – nur mit der schieren Pixelflut – nicht so recht über­zeugt, wirken HDR-Bilder sicht­bar besser. Ein UHD-Fernseher ist sein Geld wohl nur wert, wenn er auch HDR kann. Doch auch dann sollten Fernsehfreunde ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Wir haben Test­personen vor UHD-Fernsehen und vor klassisches Fernsehen gesetzt. Das ernüchternde Ergebnis: Den Pixel­vorsprung der ultra­hohen Auflösung (UHD) erkannte dabei nicht einmal jeder zweite Zuschauer. Alle Details zu UHD und HDR lesen Sie im kostenlosen FAQ.

DVB-T2 HD – die wichtigsten Fakten in Kürze

DVB-T2 HD ist die Weiter­entwick­lung des Antennen­stan­dards DVB-T und setzt auf die Kodier­technik HEVC (auch H.265 genannt). Mit ihr können Sender in Hoch­auflösung empfangen werden – teils sogar mit noch höherer Qualität als derzeit bei Satelliten- und Kabel­empfang üblich. Weiterer Plus­punkt: In Regionen, in denen einzelne private Sender derzeit nicht über Antenne empfang­bar sind, werden Zuschauer diese Sender künftig mit DVB-T2 HD wieder sehen können. Aber: Sie müssen ihren Fernseher mit einem externen Receiver „aufrüsten“ – oder sich einen neuen Fernseher mit einem integrierten Receiver kaufen. Weiterer Nachteil: Wer die Privatsender der RTL- und ProSiebenSat.1-Gruppen auch in Zukunft sehen will, muss sie – nach einer dreimonatigen Gratis­phase – kosten­pflichtig bestellen. Die kostenlosen SD-Varianten werden komplett wegfallen.