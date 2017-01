© Golden Section Graphics

Früher holte die Antenne eine Hand­voll Programme herein. Bei Nicht­gefallen wurde abge­schaltet, Zuspät­kommer verpassten den Anfang. Der moderne Fernseh­zuschauer sieht, was er will – dann, wann er will. Vom vorgegebenen Programm­angebot emanzipiert, holt er sich Film, Serie oder Sport­über­tragung aus dem Internet. Was es gibt und wie es ins Wohn­zimmer kommt, kann verwirren. test.de sagt, wie Fernsehen im Internet­zeit­alter funk­tioniert und zeigt die besten Geräte und Dienste.