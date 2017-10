Testsieger kommt von Wolford

Den Testsieger gibt es auch in Deutsch­land zu kaufen: die Wolford-Strumpf­hose Satin Touch 20 in der Farbe Gobi. Sie ist bequem, robust gegen­über Scheuern und Lauf­maschen und über­steht fünf Wasch­gänge bei 30 Grad ohne Schäden. Das hat seinen Preis: Ungefähr 20 Euro kostet sie hier­zulande. Ebenfalls weit vorn und in Deutsch­land erhältlich: Falke Pure Matt 20 ab etwa 14 Euro. Güns­tigere Strumpf­hosen fallen im Test insbesondere bei Pass­form und Wasch­verhalten hinter den teuren zurück. Den ganzen Test von Fein­strumpf­hosen können Sie bei Saldo kosten­pflichtig herunter­laden.