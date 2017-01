Fasten: Welche Kur bringt was?

Warme Gemüsebrühe, frischer Obst­saft, mit Honig gesüßter Tee – das muss beim klassischen Fasten genügen. Die ersten Tage können hart sein, der Körper reagiert oft mit Unruhe, diffusem Kopf­schmerz oder Schwindel. „Ich bin nur am Frieren ... Hab mich erst­mal ins Bett verkrochen“, beschreibt es „Wanderer“, ein Nutzer des Onlineforums Heilfastenkur. Dort tauschen sich Leute aus, die zu Hause fasten. „Rotkehl­chen“ erzählt: „Habe mich doch noch zu einem Spaziergang aufgerafft im Niesel­regen. Hat gut getan.“ Der Durch­bruch kommt nach mehreren Tagen Verzicht. Der Hunger geht, viele Fastende erleben ein Hoch­gefühl. „Snoopa“ schreibt: „Heute an Tag vier ist es so weit: Energie pur und ich könnte Bäume ausreißen.“

Den Gürtel enger schnallen

Ob zu Hause, in einer luxuriösen Klinik oder einem schlichten Kloster – eine wachsende Zahl an Bundes­bürgern will selbst erfahren, was es mit der körperlichen und geistigen Reinigung auf sich hat. Abnehmen ist nicht das oberste Ziel, sondern ein Neben­effekt. Es geht um eine Auszeit vom Alltag, um Selbst­findung und -kontrolle. Im Winter den Gürtel enger schnallen hat jahr­hunderte­lange Tradition. Früher wurden die Vorräte knapp. Auch die christliche Fasten­zeit, die Gläubige zur Mäßigung aufruft, beginnt zum Ende des Winters: 2017 am 1. März. Die Industrie befeuert den Trend heute ganz­jährig mit Detox-Produkten, die Entgiften anregen sollen. Gift­stoffe ausscheiden, Ballast abwerfen? Gibt es Beweise, dass es funk­tioniert?