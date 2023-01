Keine Jahr­märkte, keine Bar­besuche – statt­dessen Rekorde beim Online­handel: Geld­fälscher hatten durch die Corona-Pandemie deutlich weniger Möglich­keiten, Blüten unters Volk zu bringen. Der Trend ist europaweit spür­bar: Die Europäische Zentral­bank (EZB) gab an, dass im gesamten Jahr 2021 mit 347 000 gefälschte Euro-Bank­noten gemeldet wurden. Ein historischer Tief­stand. Ob die Entwick­lung anhält ist fraglich, da längst wieder Märkte oder Clubs geöffnet sind.

Der finanzielle Schaden durch Falsch­geld in Deutsch­land stieg dennoch im ersten Halb­jahr 2022 im Vergleich zum zweiten Halb­jahr 2021 um rund 11 Prozent auf 991 690 Euro an. Nach Angaben der Bundes­bank lag das vor allem daran, dass vermehrt größere Scheine wie gefälschte Hunderter und Zwei­hunderter aus dem Verkehr gezogen wurden. Trotzdem: Bei insgesamt 77 Prozent der sicher­gestellten Blüten handelt es sich um 20- und 50-Euro-Bank­noten.

Kaum Risiken in Handel und Gastronomie

Die Wahr­scheinlich­keit, an eine gefälschte Euro-Bank­note zu geraten, ist unterm Strich gering. Nach Berechnungen der Bundes­bank kamen im ersten Halb­jahr 2022 in Deutsch­land fünf gefälschte Bank­noten auf 10 000 Einwohner. Vorsicht ist geboten bei Privatverkäufen mit hohem Wert, beispiels­weise wenn Gebraucht­wagen Besitzerin oder Besitzer wechseln. Ein über­schaubares Risiko besteht dagegen in Handel, Gastronomie und bei Bargeld-Auszahlungen in Supermärkten. Wer Geld am Bank­automaten zieht, braucht sich dagegen über Falsch­geld keine Sorgen zu machen. Die Auto­maten sind mit einer von der Bundes­bank zertifizierten Prüf­technik ausgestattet, die eine Ausgabe von nicht umlauf­fähigem Geld oder Falsch­geld verhindert.

Tipp: Um auf Nummer sicher zu gehen, bitten Sie bei einem Privatverkauf die Käuferin oder den Käufer, sich das Geld vor Ihren Augen in der Bank auszahlen zu lassen.