Hinter der Internetseite soll laut Impressum die MG Part­ners Group AG aus Schwyz in der Schweiz stecken. Zu dieser Firma führt auch die Seite mgpartnersag.com, die ebenfalls Finanz­dienst­leistungen anpreist und auch mit Fest­zins­anlagen wirbt. Diese Seite verweist auf ihre angeblich 20-jährige Geschichte. Allerdings existiert die Firma erst seit 2017 und die Webseite ging vor wenigen Monaten online. Als Präsident ist zudem ein Treuhänder angegeben, der diese Dienste professionell anbietet. Wer also hinter der dubiosen Gesell­schaft steckt, bleibt intrans­parent.

Auffällige Brief­kastenfirma

An derselben Adresse, die von der Firma in Frank­furt am Main als Zweigstelle angegeben ist, finden sich Anbieter für virtuelle Büros, was ein Indiz für dubiose Anbieter ist. Auf Anfrage teilt ein Vertreter von Einlagen­kompass mit, die Firma vermittele lediglich „Angebote im Fest­geld­bereich“ und benötige keine Genehmigung, was jedoch nicht zutrifft. Weitere Fragen blieben unbe­antwortet.