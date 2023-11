Falsches Portal

Zuerst setzten die unbe­kannten Betreiber die Webseite zins­vergleich.us auf und brachten Anleger dazu, Geld an dieses Fake-Portal zu über­weisen. Dafür stahlen sie die Identität einer Aktiengesell­schaft aus Bayreuth, gaben aber als posta­lische Adresse die Grafen­berger Allee 293 in Düssel­dorf an. Dort lassen sich „flexible Mietbüros an einer repräsentativen Adresse“ mieten, wie ein Dienst­leister wirbt. Das falsche Zinsportal verspricht seinen Kunden Zugang zu angeblich „exklusiven“ Anla­geangeboten, denen nicht zu trauen ist.