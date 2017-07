Wer bereits eine Hausrat­versicherung hat, kann sein Rad darin auch gegen Diebstahl außer­halb von Haus, Wohnung und Garage absichern. Das kostet einige Euro extra. Der Betrag bemisst sich am regionalen Diebstahls­risiko. Besonders hoch ist der Zusatz­beitrag in der Hausrat­versicherung etwa im nord­rhein-west­fälischen Münster: Dort wurden 2016 je 100 000 Einwohner 1 721 Diebstähle gemeldet. Zusätzlicher Radschutz über die Hausrat­versicherung kann dort bis zu 350 Euro jähr­lich kosten. Wer in einer Stadt mit hohem Diebstahls­risiko lebt, fährt häufig mit einer Spezial­police besser. Ob eine Hausrat­police die richtige Wahl ist oder eine Spezial­versicherung, lässt sich aber nicht pauschal beant­worten.

Umfang­reiche Alternative: Spezial­versicherung

Radbesitzer, die nicht hausrat­versichert sind, sehr wert­volle Räder besitzen oder umfang­reichere Leistungen möchten, fahren besser mit speziellen Fahr­radversicherungen. Wie fast alle Spezial­versicherungen im Test kommen zwar auch Hausrat­versicherungen nicht nur für Diebstahl auf, sondern ebenfalls für Raub – also wenn der Dieb dem Besitzer das Rad aus der Hand reißt und flüchtet. Aber die Fahr­radversicherer zahlen in der Regel zusätzlich noch für Reparaturen nach Vandalismus oder Unfall. Trotz des höheren Leistungs­umfangs müssen die Spezial­policen nicht unbe­dingt teurer sein als der Zusatz­beitrag der Hausrat­versicherung. Je nach Wohn­ort des Versicherten können sie sogar güns­tiger sein. Für unseren Test haben wir Preise für die Städte Wuppertal (günstig) und Münster (teuer) erhoben. In einer 90 Quadrat­meter großen Wohnung kostet Radschutz über die Hausrat­versicherung für ein 2 500 Euro teures E-Bike in Münster je nach Versicherer zwischen 20 und 350 Euro, in Wuppertal dagegen nur zwischen 14 Euro und 146 Euro. Mit einer Fahr­radversicherung lässt sich dasselbe Rad in Münster güns­tigs­tenfalls für 88 Euro schützen. Es heißt also, Angebote vergleichen – und zwar bei beiden Versicherungs­arten (Hausrat- und Fahr­radversicherung).