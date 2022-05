Die Fahr­radreifen stellen den Kontakt zur Straße her und haben auch noch einen erstaunlich großen Einfluss aufs Fahr­verhalten. In unserem Reifen-Kapitel erfahren Sie alles über Luft­druck, Grip und Roll­widerstand. Wir sagen, ob es wirk­lich „unplatt­bare“ Reifen gibt, ob Latex besser ist als Butyl – und ob im Winter Spikes erlaubt sind.

Selbst Fahr­räder ohne Stoß­dämpfer federn – sehr wenig allerdings. Wir sagen, für welche Zwecke eine Federung wichtig ist und was an Technik zur Auswahl steht.

Die Fahr­rad-Ratgeber der Stiftung Warentest

In unserem Online-Special erfahren Sie (fast) alles über Rahmen und Reifen, Bremsen und Schaltungen. Sie wollen es noch genauer wissen? Werfen Sie einen Blick in unsere Bücher! Von City-Fahr­rad bis E-Bike, von Brems­scheiben bis Umwerfer: Unser Handbuch Fahrrad und E-Bike stellt unterschiedliche Fahr­radtypen vor und erklärt die wichtigsten Komponenten. Und bei praktischen Problemen? Hilft unser Stan­dard­werk Fahrradreparaturen. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen – auch für E-Bikes. So erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie einen Reifen flicken, wenn der Motor im Laufrad integriert und deswegen gar nicht so leicht zu entfernen ist.