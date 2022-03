Einer der beliebtesten Fern­radwege führt von der Nähe der Elbquelle im tsche­chischen Riesen­gebirge nach Hamburg und weiter, bis der Fluss in die Nordsee mündet. Ausgangs­punkt für eine Tour auf dem Elbe­radweg kann auch Dresden oder Magdeburg sein.

Doch wie zum Ausgangs­punkt kommen und vom Ziel wieder zurück? Die Fahrt mit dem Auto ist schon aus praktischen Gründen keine Lösung. Der Zug bietet sich an. Vor Hektik beim Einsteigen und über­füllten Fahr­rad­abteilen schützt gute Planung.

Fahr­radmitnahme ankreuzen Soll das Fahr­rad mit in die Bahn, steht am Anfang die Frage, mit welchen Zügen das Ziel zu erreichen ist. Verbindungen lassen sich im Reisezentrum der Bahn oder in einem Reisebüro mit Fahr­karten­verkauf erfragen oder auf bahn.de beziehungs­weise in der DB-Navigator-App selbst recherchieren. Je nach Verbindung kann die Fahr­zeit teils länger dauern als ohne Rad – muss sie aber nicht wie unsere Tabelle zeigt. Früher war die Fahr­radmitnahme im Fern­verkehr nur in Intercity- und Eurocity-Zügen möglich. Mitt­lerweile stehen auch in den ICE Stell­plätze zur Verfügung: im ICE 4 für acht Fahr­räder. Tipp: In den Suchmasken zur Reiseauskunft sind Optionen wähl­bar. Setzen Sie dort ein Häkchen bei „Fahr­radmitnahme“. So werden Verbindungen ange­zeigt, auf denen die Mitnahme möglich ist. Fahrs­tühle zum Umsteigen suchen Auf der Website bahnhof.de können Reisende vorab nach Bahnhöfen suchen und erfahren, ob und wo es dort Aufzüge gibt. Dann können sie an den Ein- und Umstiegs­bahnhöfen Rad und Gepäck bequem mit Fahrs­tühlen zum Gleis befördern. Allerdings: „Jeder Fahr­gast, der mit dem Fahr­rad unterwegs ist, muss sich fragen, ob er das Fahr­rad im Zweifel selbst­ständig tragen kann“, sagt Andreas Frank, beim Fahr­gast­verband Pro Bahn verantwort­lich für den Fahr­gast­dialog. Spätestens am Gleis kann es zum Problem werden, wenn der Einstieg in den Zug nicht eben­erdig ist.

Das Rad lässt sich verschi­cken Jene, die ihr Fahr­rad nicht selber mitnehmen wollen, können es inner­halb Deutsch­lands mit dem DB-Gepäck­service an eine Adresse im Urlaubs­ort schi­cken. Das kostet knapp 50 Euro.

Aber Elektrofahr­räder nicht Die Alternative hat allerdings einen Haken, auf den Roland Huhn hinweist, Rechts­referent des Allgemeinen Deutschen Fahr­rad-Clubs (ADFC): „Ein Elektrofahr­rad können Sie nicht voraus­schi­cken, weil der Service, mit dem die Bahn zusammen­arbeitet, Elektrofahr­räder nicht befördert.“ Ausgerechnet für die schwereren E-Bikes kommt der Service also nicht infrage. Aber auch in Zügen mit Fahr­rad­abteil ist wiederum nicht jedes Fahr­rad erlaubt.

Welche Räder mitfahren dürfen Grund­sätzlich dürfen Reisende einsitzige Zweiräder mitnehmen, deren Reifen 40 bis 60 Milli­meter breit sind und somit in die Fahr­radständer im Zug passen. Auch Pedelecs – also Räder mit Tritt­unterstüt­zung bis Tempo 25 km/h – sind zulässig. Kinder­räder bis 16 Zoll, zusammen­geklappte Anhänger und Falträder können wie Gepäck unterge­bracht werden. Tipp: Tandems, Liege- und Dreiräder können Sie nur in Zügen mit größerer Stell­platz­kapazität mitnehmen. Fragen Sie im Reisezentrum, ob es klappt.

Was bei Flixtrain gilt Bahn­konkurrent Flixtrain bietet die Mitnahme für normal große Fahr­räder bis 20 Kilogramm an, derzeit aber nur auf der Strecke Köln-Berlin. Weitere Verbindungen sollen im Laufe des Jahres folgen. Beim Trans­port von Elektrofahr­rädern und Pedelecs muss der Akku abge­klemmt/abge­nommen sein, so Flixtrain. Fahr­rad­anhänger müssen falt­bar sein und zusammen­geklappt trans­portiert werden. Der Trans­port sei auf ein Fahr­rad pro Fahr­gast beschränkt. Wo reser­viert werden muss und wo nicht Zwischen Fern- und Nahverkehr gibt es große Unterschiede bei der Fahr­radmitnahme: In den Fernzügen ICE, IC und EC muss vorab ein Stell­platz reser­viert werden – im Nahverkehr nicht. Die Anzahl der Stell­plätze ist begrenzt. Die Bahn empfiehlt, so früh wie möglich zu buchen, vor allem für Haupt­reise­zeiten im Sommer. Das geht ab sechs Monaten vorher.

Reser­vieren und Fahr­radkarte kaufen Neben der Reser­vierung ist eine Fahr­radkarte für den Fern­verkehr notwendig. Inner­halb Deutsch­lands, ohne BahnCard und Zuschläge, kostet sie 8 Euro. „Wenn es durch­gehende Züge gibt, sollte man die bevor­zugen“, empfiehlt Andreas Frank von Pro Bahn – auch wenn der Zug etwas länger fahre. Denn jedes Umsteigen berge das Risiko, den Anschluss zu verpassen. Roland Huhn vom ADFC rät, „groß­zügigere Umsteige­zeiten“ als bei Reisen ohne Radmitnahme zu wählen. Und er hat noch einen Tipp für Leute, die eher schwere Räder wie Pedelecs mitnehmen wollen: Es gibt Stell­plätze, an denen das Fahr­rad hingestellt wird und solche, wo das Vorderrad oben in einen Haken zu hängen ist. Nur im Reisezentrum – nicht online – könnten sich Kunden die Stell­plätze aussuchen.

Die Bahnkarte gilt nicht über­all Nach dem Wechsel vom Fern­verkehr in den Nahverkehr der Bahn gilt die Fahr­radkarte auch dort. Wer in mehreren Bundes­ländern ausschließ­lich in Nahverkehrs­zügen unterwegs sein will, zahlt für eine deutsch­land­weite Tages­karte fürs Fahr­rad 6 Euro. Sie gilt in Regionalzügen der Deutschen Bahn: IRE, RE, RB und S-Bahnen. Inner­halb der regionalen Verbünde gelten individuelle Tarife und Regeln. Zum Beispiel im Verkehrs­verbund Berlin-Brandenburg (VBB): Nimmt man das Rad in der Berliner U-Bahn mit, gilt das DB-Fahr­radticket nicht. Tipp: Recherchieren Sie vorher die lokalen Regeln und achten Sie auch auf Sperr­zeiten für die Fahr­radmitnahme, etwa während des Berufs­verkehrs. Ist das Abteil voll, ist es voll Grund­sätzlich gibt es kein Recht auf die Fahr­radmitnahme im Nahverkehr, wenn das Abteil zu voll ist. Deshalb möglichst Stoß­zeiten vermeiden.

Gruppen- und Auslands­reisen Eine Besonderheit gilt für Gruppen ab sechs Personen und bei Auslands­reisen: Die Fahr­radmitnahme kann nicht online, sondern nur bei einer DB-Verkaufsstelle oder telefo­nisch unter 0 30/29 70 gebucht werden. Die Radmitnahme ins Ausland kostet 9 Euro, über den Brenner nach Italien 12 Euro. Wichtig ist es, die gebuchten Verbindungen regel­mäßig im Blick zu haben. Dann könne man früh­zeitig handeln, sobald sich etwas ändert, rät Andreas Frank. Infos zu Fahr­plan­änderungen sind in der DB-App oder per Mail zu finden, falls diese Option bei der Buchung gewählt wurde. Tipp: Sollten Sie Ihren gebuchten Zug nicht nutzen können, fragen Sie – falls Sie Zeit haben – im Reisezentrum nach einer neuen Reser­vierung. Ein Experte vom ADFC erklärt, was Sie tun können, wenn Ihr Zug ohne Fahrradabteil einfährt.