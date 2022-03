Orthopä­den und Unfall­chirurgen empfehlen daher: Helm auf beim Fahr­radfahren – in jedem Alter. Im Falle eines Sturzes kann ein Helm eine schwere Kopf­verletzung verhindern.

Tipp: Auch Eltern sollten Vorbild sein. Acht gute Helme für Erwachsene finden Sie in unserem Test.

Den richtigen Helm zu finden, ist nicht so einfach: Worauf es ankommt beim Kauf eines Kinder­fahr­radhelms und wie der Kopf­schutz richtig angepasst und einge­stellt wird, zeigt unser Video.

Kritische Substanz im Cube

Im Kinn­polster des Cube Linok X Action­team fanden wir mehr Diisononylph­thalat (DINP), als in Spielzeug erlaubt ist, das Klein­kinder in den Mund nehmen können. Der Weichmacher wirkte in Tier­versuchen toxisch auf die Leber.

Auf unsere Nach­frage kündigte der Anbieter, die Firma Sport Equipment ACS, einen Rück­ruf an. Eltern, die einen Cube Linok X Action­team gekauft haben, sollten das Kinn­polster entfernen. Sie können es gratis über Cube-Händler austauschen. Für Fragen können sie mit dem Service Kontakt aufnehmen.