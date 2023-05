Zentraler Omnibusbahnhof in Berlin-Charlottenburg. Fernbusse dicht an dicht. Es geht nach Hamburg und München, Kopenhagen, Paris und Prag. Berge von Koffern und Taschen stehen hier, aber auch Fahr­räder – denn viele Urlauber wollen nicht auf ihr Rad verzichten. Was im Nah- und Fernverkehr per Zug möglich ist, bieten auch etliche Fernbusanbieter: einen Fahr­radtrans­port auf ausgewählten Stre­cken, zumindest national. Ins Ausland trans­portieren die Busse Räder nur auf wenigen Stre­cken. Auswege bieten dann die Bahn oder das Flugzeug. Oder aber: Das Rad wird verschickt und reist vorab allein.

Fahr­rad als Gepäck­stück versenden Die Paketanbieter Hermes und DHL haben den Versand von Fahr­rädern einge­stellt. Die Dienst­leistung, das Fahr rad separat zu versenden, wird nur noch von wenigen Unternehmen angeboten, beispiels­weise von Tefra, einem Unternehmen mit Sitz in Hamburg und der Deutschen Bahn. Die Preise für den Versand variieren: Bei der Deutschen Bahn kostet der Fahr­radversand inner­halb Deutsch­lands 49,90 Euro, bei tefra ab 34,90 Euro. Die Trans­porteure holen das Rad beispiels­weise zu Hause ab und liefern es zur Wunsch­adresse. Je nach Anbieter vergehen von der Abholung bis zur Zustellung inner­halb Deutsch­lands zwischen zwei und vier Werk­tagen. Die Buchung sollte bei Tefra telefo­nisch erfolgen: Tefra-Hotline: 0 800/500 2352. Bei der Bahn kann man die Leistung online buchen. Radreisende müssen am Ende der Buchung angeben, dass sie „im Besitz einer entsprechenden Bahnfahr­karte sind“. Die Bahn schreibt auf ihrer Seite, dass das in Einzel­fällen beim Abholen kontrolliert wird.

Für den Trans­port vorbereiten Bei Fragen zum Versand mit der Bahn hilft auch der DB-Reise­service: 0​ 30/29 70. Die Bedingungen für den Versand sind unterschiedlich – informieren Sie sich deshalb, wie Sie das Fahr­rad für den Trans­port vorbereiten müssen, sprich: Ob Sie beispiels­weise Pedalen und andere Teile abmontieren oder nach innen schrauben müssen oder ob das Rad roll- beziehungs­weise lenk­bar bleiben muss. Trans­portier­bar sind Fahr­räder in der Regel nur ohne Fahr­radzubehör wie etwa Fahr­radkörbe oder -taschen. Pedelecs und E-Bikes sind bei der Bahn und bei tefra vom Versand ausgeschlossen. Tipp: Sie können auch Ihre Koffer vorab losschi­cken. Was der Kofferversand kostet und wer ihn anbietet, lesen Sie hier!

Spezialräder und ein Versand ins Ausland Grund­sätzlich ist es möglich, ein Fahr­rad auch interna­tional, beispiels­weise als Sperr­gut, zu verschi­cken. Allerdings ist das – je nach Ziel­land und Einfuhr­bestimmungen – mit deutlich mehr Aufwand, längerer Liefer­zeit und hohen Kosten verbunden. Für Tandems, Liege- und Dreiräder gelten fast immer gesonderte Bedingungen und Preise – sofern ein Trans­port über­haupt angeboten wird. Gleiches gilt für den Trans­port von Pedelecs und E-Bikes.

Interna­tional mit dem Rad unterwegs In City-Night-Line-, ICE, IC- und EC-Zügen gilt: Reser­vieren! Das geht oft schon 6 Monate vorher. Ohne Fahrradkarte und Stellplatzreservierung kommt kein Fahrrad mit. Aber: Die Buchung der Fahr­radmitnahme in interna­tionalen Zügen ist auf bahn.de und in der App DB Navigator nicht möglich. Reisende müssen telefo­nisch buchen (Service­nummer: 0 30/29 70) oder den Weg in ein DB-Reisecenter gehen. Tipp: Wer ein Klapp­rad besitzt und dieses zusammenfaltet, muss kein Fahr­radticket lösen. Das Klapp­rad gilt zusammen­geklappt als Gepäck­stück. Auch ein Fahr­rad in einem speziellen Radkoffer gilt als Gepäck­stück. In Einzel­teile zerlegt, gilt das Rad als Gepäck­stück. © Alamy Stock Photo / Dorling Kindersley ltd

Lastenräder im Zug? Leider nein. Die Mitnahme von Lastenrädern ist in den Zügen der Deutschen Bahn (DB) offiziell nicht erlaubt. Lastenräder sind meist länger und breiter als herkömm­liche Fahr­räder und haben damit einen höheren Platz­bedarf, so eine Sprecherin der DB. Außerdem müsse aus Sicher­heits­gründen jeder­zeit der unbe­hinderte Durch­gang durch den Zug möglich sein. Tipp: Mancher­orts ist es möglich am Ziel­ort für eine gewisse Zeit ein Lastenrad zu leihen.

Rad im Bus: Zur Not als Gepäck­stück Für Reisende mit Rad sind Fernbus­stre­cken besonders interes­sant, wenn die Verbindung ohne Umsteigen ans Ziel führt. Sie ersparen sich die lästige Schlepperei von Rad und Gepäck über die Bahn­steige. Die Kosten sind über­schaubar: Meist kostet ein Fahr­radticket 9 oder 10 Euro. Zur Not kann ein Rad im Bauch des Busses trans­portiert werden. Dafür muss es allerdings als Gepäck­stück verpackt sein. Das heißt: Pedale ab, Vorderrad raus, Lenker quer drehen und alles in eine Tasche oder einen großen Karton. Einige Busse bieten nur diese Form des Trans­ports an. Fahr­räder, die Reisende im Fernbus mitnehmen wollen, sollten am besten Stan­dard­größe haben und nicht mehr als 20 Kilogramm wiegen. Spezialräder wie Tandems, Liege- oder Dreiräder und Fahr­rad­anhänger werden nur in Ausnahme­fällen trans­portiert. Den Trans­port von E-Bikes und Pedelecs schließen viele Fernbus­unternehmen aus. Tipp: Buchen Sie ein Fahr­radticket früh­zeitig, damit Sie sich bei Engpässen um Alternativen kümmern können. Wenden Sie sich vor der Reise an Ihren Fernbusanbieter, wenn Sie ein Spezialrad oder einen Fahr­rad­anhänger mitnehmen wollen.

Fahr­radbusse: Quer durch die Region In verschiedenen Regionen in Deutsch­land gibt es eigene Fahr­radbussysteme. Diese speziellen Fahr­radbusse nehmen Ausflügler mit Fahr­rad mit. Sie fahren meist aber nur in der Fahr­radsaison – etwa ab April bis Ende Oktober. In der Region Renn­steig-Saaleland fährt zum Beispiel der KomBus, auf Rügen, Hiddensee und dem Fisch­land-Darß-Zingst verkehrt der Bus Radzfatz und in allen wichtigen Radreise­regionen in Rhein­land-Pfalz sind es die RadBusse.