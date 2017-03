Raus aus dem Geschäft und rauf auf den Sattel. Am besten mit dem richtigen Zubehör. Sicherheit geht vor: Ein Helm kann Leben retten. Bei Dunkelheit muss Licht ans Rad, um sehen zu können und gesehen zu werden.

Mit Verkehrs­regeln nehmen es viele Radfahrer nicht so genau. Doch für regelwid­riges Fahren gibt’s Bußen und sogar Punkte in Flens­burg. Schlimmer noch: Bei einem Unfall drohen außer gefähr­lichen Verletzungen auch noch hohe Schaden­ersatz­forderungen.

Angst vorm Fahr­radklau? Zwei wichtige Regeln beachten und der Dieb hat’s schwer: Ein sicheres Schloss benutzen und den Rahmen an eine Laterne oder einen Zaun anketten. Ist das Rad trotzdem weg, zahlt eventuell die Versicherung.

Fahr­räder wollen gepflegt werden. Die Pflege ist nicht nur fürs Aussehen wichtig, sondern vor allem auch für die Funk­tion. Vernach­lässigte Vehikel fressen unnötig viel Kraft und gehen schnell völlig kaputt. Wenn es doch mal so weit ist, stellt sich die Frage: Selber machen oder zum Fachmann?

Sie wollen mit dem Rad auf Tour gehen? Auf dem Tourenportal des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs können Sie sich aus vielen verschiedenen regionalen „Bausteinen“ ihre individuelle Tour zusammen­stellen. Außerdem bieten alle 16 Bundes­länder Webseiten mit Infos rund ums Radeln an. Die Links finden Sie in unserem Info-Kasten „Mehr im Internet“.

Warum haben manche Räder eine Ketten­schaltung und andere eine Naben­schaltung? Worin unterscheidet sich eine Felgenbremse von einer Scheibenbremse? Was gibt es zu Rahmen und Gabeln zu sagen? Für alle, die das schon immer mal genauer wissen wollen, erläutern wir in unserem großen Technik-Special die wichtigsten Zusammenhänge und geben einen Über­blick über Funk­tions­weisen, Preise und die Vor- und Nachteile für verschiedene Ziel­gruppen.

Alles rund ums Fahr­radfahren

* Dieses Special ist erst­mals am 23. Juli 2003 auf test.de erschienen und wurde seitdem regel­mäßig aktualisiert, zuletzt am 24. März 2017.