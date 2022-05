Auch wenn das Kind selbst noch nicht Fahr­rad fahren kann: Kinder­sitze und Fahr­rad­anhänger machen es möglich, kleine Kinder in die Stadt oder auf Ausflüge ins Grüne mitzunehmen. Ist das Kind schon alt genug für ein eigenes Rad, gilt es auf die richtige Ausstattung zu achten. So hat das Kind von Anfang an Spaß am Radeln – und ist sicher.

Mit Verkehrs­regeln nehmen es manche Radler nicht so genau, dabei können schnell hohe Bußgelder und sogar Punkte in Flens­burg fällig werden. Bei einem Unfall drohen nicht nur gefähr­liche Verletzungen, sondern auch hohe Schaden­ersatz­forderungen. Eine jüngst verabschiedete Novelle zur Straßenverkehrs­ordnung bringt einige Neuerungen für Radfahre­rinnen und Radfahrer.

Viele Besitze­rinnen und Besitzer kennen den Schre­cken, wenn sie morgens aus dem Haus kommen und die Laterne ist noch da, das ange­schlossene Fahr­rad aber nicht mehr. An der Laterne liegt es meistens nicht, darum haben wir uns angeschaut, was ein gutes Fahr­radschloss ausmacht – und für den Fall, dass das Rad schon über alle Berge ist, sagen wir Ihnen, welche Versicherung wann zahlt.

Tipps für Radtouren

Der Fahr­radboom in Deutsch­land hat auch das Reise­verhalten erreicht: Immer mehr Menschen schwingen sich auch für mehr­tägige Touren auf den Sattel. Das Netz der Fern­radwege in Deutsch­land wächst ebenfalls stetig. Auf dem Tourenportal des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs können Sie sich aus vielen verschiedenen regionalen Bausteinen ihre individuelle Tour zusammen­stellen. Außerdem bieten alle 16 Bundes­länder eigene Webseiten mit Infos rund ums Radeln an. Wir geben Tipps zur Planung einer Reise mit dem Fahr­rad oder E-Bike und sagen, was in Fahr­radtaschen und Reise­apotheke gehört.

