Verkaufs­schlager Trekkingrad

5,2 Millionen Urlauber waren im vergangenen Jahr in Deutsch­land mindestens drei Tage am Stück mit dem Rad unterwegs – das sind 16 Prozent mehr als noch 2015, wie der Allgemeine Deutsche Fahr­rad Club (ADFC) in einer repräsentativen Studie ermittelt hat. Viele nutzen dafür Trekkingräder, von denen in Deutsch­land im vergangenen Jahr etwa 1,3 Millionen Stück verkauft wurden – und die damit knapp ein Drittel des Gesamt­markts ausmachten. Zielgruppe sind neben Radreisenden auch sport­lich orientierte Radfahrer, die sich nicht vor längeren Stre­cken scheuen und gern mal 30 Kilo­meter am Stück oder mehr fahren.