Alternative: Digitale Fahr­gast­helfer

Wer sein Ticket am Schalter oder am Auto­maten gekauft hat, kann die Verspätungs­entschädigung nicht online bei der Deutschen Bahn beantragen, sondern muss das „Fahr­gast­rechte-Formular“ ausfüllen und im Reisezentrum abgeben oder auf eigene Kosten an das Service­center Fahr­gast­rechte in Frank­furt am Main schi­cken. Vor allem Vielfahrer, die häufiger von Zugverspätungen betroffen sind, nervt das, da sie bei jedem Vorfall erneut ihre persönlichen Daten in das Fahr­gast­rechte-Formular eintragen müssen. Bequemer geht es über Online-Fahr­gast­helfer. Sie fungieren als digi­taler Post­bote: Der Kunde gibt auf der Website des Dienstes seine Daten ein (meist reicht neben den persönlichen Daten ein Foto des Bahnti­ckets). Der Dienst füllt den Papier­antrag aus und schickt ihn ans Service­center Fahr­gast­rechte. Bei Folge­anträgen greift er auf die Stamm­daten des Nutzers zu. Es gibt derzeit vier digitale Fahr­gast­helfer auf dem Markt. Die güns­tigsten Anbieter sind Robin Zug und Zug-Erstattung:

Fahrkartenerstattung.de: Der Anbieter verlangt eine Provision von 28,90 Prozent der von der Bahn gezahlten Entschädigung oder Erstattung. Beispiel: Von 25 Euro Verspätungs­entschädigung erhält der Anbieter also 7,23 Euro. Einzelnen Kunden bietet Fahr­karten­erstattung den Kauf des Entschädigungs­anspruch gegen die Bahn an („Express-Entschädigung“). Der Kunde erhält den Kauf­preis nach Angaben des Anbieters inner­halb von in der Regel 24 Stunden. Der Kauf­preis beträgt 65 bis 88,5 Prozent des Entschädigungs­betrages.

Refundrebel.com: Der Anbieter verlangt eine Provision in Höhe von 29,75 Prozent der Entschädigung oder Erstattung. Beispiel: Von 25 Euro Verspätungs­entschädigung erhält der Anbieter also 7,44 Euro.

Robin-Zug.de: Der Anbieter verlangt eine Provisionin Höhevon pauschal 99 Cent bei Fahrten im Nahverkehr, bei Fahrten im Fern­verkehr (ICE, IC, Bahncard 100) pauschal 1,99 Euro. Beträgt der Entschädigungs­betrag 15 Euro oder mehr, zahlt der Kunde als Provision 1,99 Euro. Der erste Antrag über Robin-Zug.de ist kostenfrei.

Zug-Erstattung.de: Die Provision für den Anbieter beträgt pauschal 99 Cent pro Antrag. Der erste Antrag im Jahr ist kostenfrei.