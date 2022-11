Die Rechts­experten der Stiftung Warentest empfehlen aber: Fordern Sie zunächst selbst Schaden­ersatz von Facebook-Mutter­konzern Meta. Sie helfen Ihnen dabei mit einem Muster­brief und erklären Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, um sich die best­mögliche Chance auf Schaden­ersatz zu sichern.

Vorteil der Mühe: Es entstehen zunächst keine Kosten – vom Porto fürs Forderungs­schreiben abge­sehen. Sie haben nach erfolg­loser Forderung die Möglich­keit, eine Schlichtungs­stelle oder eine Rechts­anwalts­kanzlei einzuschalten. Die Schlichtung ist stets für Sie kostenlos. Sie können mit ihr zwar Facebook-Mutter­konzern Meta nicht zum Schaden­ersatz zwingen. Die Schlichtung stoppt aber schon mal die Verjährung, so dass Sie später – womöglich mit Grund­satz­urteilen des Bundes­gerichts­hof und des Europäischen Gerichts­hofs im Rücken – immer noch klagen können. Auch bei Einschaltung von Rechts­anwälten sind Sie im Vorteil, wenn Sie selbst bereits wirk­sam Schaden­ersatz gefordert haben. Meta muss dann nämlich auch für die außerge­richt­liche Tätig­keit Ihres Anwalts oder Ihrer Anwältin zahlen, wenn am Ende fest­steht, dass das Unternehmen Ihnen den geforderten Schaden­ersatz zu Unrecht verweigert hat.

Muster­brief mit detaillierter Anleitung

Mit unserem Musterbrief für Schmerzensgeld wegen der Facebook Datenpanne samt Anleitung ist es leicht, selbst wirk­sam Schaden­ersatz zu fordern. Eigentlich reicht, den von Ihnen mit Ihren Daten ergänzten Muster­text per E-Mail an Facebook zu schi­cken. Doch dann können Sie den Zugang nicht nach­weisen. Nötig ist deshalb, dass Meta Platforms Ireland Limited als zuständiges Unternehmen im Konzern Ihnen den Eingang Ihrer Forderung bestätigt. test.de vermutet: Das wird das Unternehmen nicht tun. Ihnen bleibt dann nur, die Forderung als Brief nach Irland zu schi­cken, am besten als Einschreiben mit Rück­schein. Kosten­punkt: Maximal 7,40 Euro.