Die Chancen auf eine Förderung erhöhen sich, wenn man einen Beruf anstrebt, in dem Fach­kräfte­mangel besteht – also zum Beispiel in der Pflege. Weiterbildungen, die aktuelle und zukünftige Entwick­lungen im Beruf im Blick haben, gute Chancen auf eine Förderung. Weiterbildungen für wenig nachgefragte Berufe werden nur in Einzel­fällen unterstützt. „Allerdings ist eine Förderung denk­bar, wenn die oder der Teilnehmende mobil und dazu bereit ist, in einer Region zu arbeiten, in der die jeweiligen beruflichen Kennt­nisse nachgefragt werden und die Weiterbildung die Chancen auf eine Arbeits­aufnahme erhöht“, erläutert Olga Schwalbe.

Weiterbildungen im Rahmen einer so genannten Anpassungs­qualifikation dauern weniger lang als Weiterbildungen, die einen Berufs­abschluss zum Ziel haben. Diese richten sich an Personen, die keine Berufs­ausbildung haben oder deren ursprüng­lich absol­vierte Ausbildung nicht mehr gefragt ist (Umschulung).

Tipp: Sie selbst kennen Ihr Berufs­bild mit seinen spezi­fischen Anforderungen am besten, ebenso Ihre Stärken und Schwächen. Legen Sie Ihrer Vermitt­lungs­fach­kraft einleuchtend dar, welche neuen Kennt­nisse Ihre Vermitt­lungs­chancen eindeutig erhöhen würden – beispiels­weise anhand von mitgebrachten Stellen­ausschreibungen für Ihr Berufs­bild, in denen eben jene Kennt­nisse von den Bewerberin gewünscht werden. Beim Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung können Sie sich informieren, welche Berufe in Ihrer Region besonders gesucht sind.