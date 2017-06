Sind Pestizid­rückstände ein Problem?

Abbau­produkte sickern ins Grund­wasser, können bis in die Quellen in der Tiefe gelangen. In einigen Mineralwässern in den Tests seit 2014 fanden wir Rück­stände. Doch keiner der Gehalte stellte ein gesundheitliches Risiko dar. In Trink­wasser gibt es laut Trink­wasser­bericht des Umwelt­bundes­amts nur in sehr wenigen Ausnahme­fällen Grenz­wert­über­schreitungen. In der Regel werden Pestizide heraus­gefiltert. „Verbleibende Spuren sind unbe­denk­lich“, sagt Bernhard Röhrle vom Zweck­verband Landes­wasser­versorgung in Baden-Württem­berg. „Die Funde zeigen aber, dass die Belastung reduziert werden muss.“