Abbau­produkte sickern ins Grund­wasser, können bis in die Quellen in der Tiefe gelangen. In einzelnen Mineralwässern im Test haben wir Rück­stände im Spuren­bereich nachgewiesen. Keiner der Gehalte stellt ein gesundheitliches Risiko dar. In Trink­wasser gibt es laut Trink­wasser­bericht des Umwelt­bundes­amts nur in sehr wenigen Ausnahme­fällen Grenz­wert­über­schreitungen. In der Regel werden Pestizide heraus­gefiltert. Eine von der Stiftung Warentest in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2015 zeigt: Verbraucher reagieren sensibel auf Rückstände in Mineralwasser.