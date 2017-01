FAQ Wäschetrockner: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Kondensations­trockner gibt es mit und ohne Wärmepumpe – was ist der Unterschied?

Beim modernen Trockner mit Wärmepumpe durch­strömt aufgeheizte Warm­luft die Wäsche und nimmt deren Feuchtig­keit auf, zu den Tests von Wäschetrocknern. Die warme Luft wird in der Wärmepumpe entfeuchtet und mithilfe der zuvor entzogenen Energie erneut erwärmt. So nutzt die Wärmepumpe einen Teil der Abwärme fürs nächste Trocknen. Der klassische Trockner ohne Wärmepumpe hat einen Wärmetauscher, der die feucht­heiße Luft abkühlt. Die Feuchtig­keit kondensiert zu Wasser. Zum Kühlen braucht er Raum­luft. Die erwärmt sich und entweicht später ungenutzt. Vorteil der Wärmepumpen­technik: Sie spart Strom­kosten. Wärmepumpentrockner im aktuellen Test verbrauchen weniger als die Hälfte der Energie eines Trock­ners ohne Wärmepumpe, teil­weise sogar nur ein Drittel. Zudem kommen sie mit weniger Hitze aus als herkömm­liche Trockner. Das schont die Wäsche. Nachteil: Trockner mit Wärmepumpe sind in der Regel teurer in der Anschaffung als Geräte ohne Wärmepumpe. Und sie enthalten umwelt­schädliche Kälte­mittel. Altgeräte sollten daher unbe­dingt beim Recycling­hof abge­geben werden. Am besten ist es, wenn der Händler bei der Lieferung des neuen Geräts den alten Trockner mitnimmt.