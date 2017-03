Greift bei Einbruch nicht auch die Hausrat­versicherung?

Nein, in der Regel nicht. Dafür müssten Sie einen Tarif abschließen, der ausdrück­lich den Hausrat­schutz auf Pkw erweitert, die an der Straße parken. Solche Zusätze gibt es. Am besten fragen Sie Ihren Versicherer.

Ansonsten greift die Hausrat­police nur bei Einbruch in feste Gebäude wie Ferien­wohnung oder Hotel­zimmer. Ein Wohn­mobil gilt nicht als versichertes Gebäude, urteilte das Amts­gericht Coburg (Az. 15 C 393/01). Anders ist das, wenn es in einer Garage oder einem öffent­lichen Park­haus steht.