Muss ich auch am Samstag arbeiten?

Ja, wenn im Arbeits­vertrag nicht etwas anderes steht, zum Beispiel, dass man nur von Montag bis Freitag arbeiten muss. Ansonsten gilt, dass das Arbeits­zeitgesetz von einer Sechs-Tage-Woche ausgeht. Der Samstag zählt als Werk­tag. So darf etwa eine Firma beschließen, dass das Kundenbüro auch am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein soll und die Kollegen künftig auch dann kommen müssen und dafür am Mitt­woch­nach­mittag frei bekommen. In diesem Fall geht es nicht um Über­stunden, sondern um die Verteilung der Arbeits­zeit auf die Woche.