FAQ Tee Tee trinken – und gesund genießen

Die Teeblätter dehnen sich beim Aufgießen auf das Doppelte aus. Sie brauchen ausreichend Raum zur Entfaltung. In großen Sieben, Baumwoll­netzen, Bambuskörb­chen und Papierfiltern gelingt das am besten. Teezangen und -eier zwängen sie oft zu stark ein. Das schadet dem Aroma. Sie sind höchs­tens für sehr kleine Teemengen sinn­voll. Optimal gelingt Tee auch frei schwimmend mit der Zwei-Kannen-Technik. Für manche ist sie umständlich, für andere eine Zeremonie: Der Tee zieht lose in einer Kanne und wird durch ein Sieb in eine zweite abge­gossen.

Tipp: Verwenden Sie Ihre Teekanne nur für Tee. Menschen mit sensiblem Gaumen nutzen für Schwarz-, Grün- und Kräuter­tees unterschiedlich Kannen. Tee bleibt länger warm, wenn Sie die Kanne mit heißem Wasser vorwärmen.