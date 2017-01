FAQ Speiseöl: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wozu passt Olivenöl?

Olivenöl passt in die kalte und in die warme Küche. In Mittel­meerländern wird Olivenöl für alle Speisen und Zubereitungs­formen verwendet. Alle Güteklassen – natives Olivenöl extra, natives Olivenöl und Olivenöl – eignen sich zum schonenden Braten und Grillen, zum Schmoren, Dünsten und Frittieren. Durch seinen hohen Anteil an Ölsäure ist Olivenöl gut erhitz­bar. Es sollte wie andere Öle und Fette aber nicht über 175 Grad Celsius heiß werden, weil sich sonst kritische Stoffe bilden können. Bei kalten Speisen wie Salat oder Carpaccio tritt der feinere Geschmack von Olivenöl der höchsten Güteklasse besonders hervor. Auch Nach­speisen und Kuchen lassen sich mit Olivenöl zubereiten. Dafür eignen sich milde Öle. Bei Olivenöl hält man es am besten wie die Profis. Die haben mindestens zwei in der Küche: ein einfaches zum Braten und Kochen plus ein hoch­wertiges mit ausdrucks­tarkem Aroma, das sie erst kurz vor dem Servieren zum Essen geben.