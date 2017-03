FAQ Schimmel im Haus: Antworten auf Ihre Fragen

Ich lüfte im Schnitt dreimal täglich. Trotzdem gibt es in einer Ecke in jedem Winter Schimmelflecken. Wie kann ich beweisen, dass die fehlende Wärmedämmung schuld ist?

Grund­sätzlich ist der Vermieter zualler­erst in der Beweis­pflicht. Er muss beweisen, dass die Schimmel­ursache nicht aus seiner Sphäre kommt, sprich nicht die Bausubstanz schuld am Schimmel ist. Erst wenn ihm dieser Beweis gelingen sollte, ist der Mieter in der Pflicht, zu beweisen, dass er stets ordentlich gelüftet hat. In diesem Fall dürfte dem Vermieter die Beweisführung schwer fallen: Wenn der Mieter täglich 3 x gründlich lüftet und sich dennoch Winter für Winter ein solches Schadens­bild ergibt, spricht vieles für eine unzu­reichende Wärmedämmung. Voraus­setzung ist allerdings, dass der Raum auch angemessen beheizt wird und dass es hier keine „wasser­intensive“ Nutzung gibt, also zum Beispiel viele Pflanzen oder Aquarien. In diesen Fällen könnte etwas häufigeres Lüften erforderlich sein, um die Feuchtig­keit zu entfernen.

Tipp: Messen Sie nach kalten Nächten die Temperatur der Wand direkt an der Schimmel­stelle und zum Vergleich auch an anderen Wänden des Raumes, die keine Außenwände sind. Wenn sich dabei heraus­stellt, dass die Schimmel­stelle relativ stark ausgekühlt ist, dann ist auch dies ein wichtiger Beleg für unzu­reichende Wärmedämmung. Um sich Klarheit über die Ursachen eines Schimmelpilzbefalls zu verschaffen, hilft unser ausführ­liches Merkblatt Feuchte- und Schimmelprobleme in Wohn- und Badezimmern, das für Mieter wie Vermieter eine lohnende Lektüre sein kann.