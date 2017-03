Was ist, wenn mich eine Krankheit, ein Todes­fall in der Familie oder ein anderes unvor­hergesehenes Ereignis daran hindern, eine Reise anzu­treten?

Sind Sie sich noch unsicher, ob Sie Ihre Reise wirk­lich absagen sollten, sprechen Sie Ihren Versicherer an. Viele Versicherer bieten telefo­nische Storn­oberatungen. Müssen Sie stornieren, melden Sie sich schnell bei Ihrem Reiseanbieter – am besten per Einschreiben mit Rück­schein. Darauf­hin erhalten Sie eine Storno­kosten­rechnung. Wie hoch die Storno­gebühren sind, können Sie in den Reisebedingungen des Anbieters nach­lesen. In der Regel gelten prozentual gestaffelte Stornosätze. Üblich sind bis zu 20 Prozent vom Reise­preis bis 30 ­Tage vor Reiseantritt. Bei Absage einen Tag vor oder am Tag der Anreise sind es oft 80 bis 90 Prozent. Nachdem Sie bei Ihrem Reiseanbieter storniert haben, über­mittelt Ihnen dieser eine Storno­kosten­rechnung. Reichen Sie diese mit folgenden Unterlagen bei Ihrer Reiserücktrittsversicherung ein:

– Reise­buchungs­bestätigung (bei nicht stornier­baren Flugti­ckets Bestätigung über Nichtantritt des Fluges)

– Versicherungs­schein

– Schadens­formular des Versicherers (meist online abruf­bar)

– Nach­weis über Versicherungs­fall (zum Beispiel ärzt­liches Attest)

– Belege über Kosten (Umbuchungs- oder Mehr­kosten)