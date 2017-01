In welchen Bundes­ländern müssen Rauchmelder einge­baut werden?

In Baden-Württem­berg, Bremen, Hamburg, Hessen, Meck­lenburg-Vorpommern, Nieder­sachsen, Rhein­land-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein müssen die Melder in allen Neu- und Altbauten installiert sein. In anderen Bundes­ländern gilt die Einbaupflicht erst einmal nur für Neubauten (in Berlin ab 1.1.2017). In den nächsten Jahren sind dort die Altbauten aber auch mit Rauchmeldern nach­zurüsten (siehe Karte). Detaillierte Infos zu den Rege­lungen in den einzelnen Ländern finden Sie in unserer Meldung Rauchmelder: Welche Vorschriften in Ihrem Bundesland gelten.