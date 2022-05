Verwandt­schaft ändert grund­sätzlich nichts an der Rechts­lage. Entscheidend ist, ob der Eingriff ins Persönlich­keits­recht des Gefilmten hinter das Sicher­heits­bedürfnis der Filmenden zurück­treten muss. Für die Obser­vation eines Kinder­zimmers gilt: Den Schlaf seines Babys per Kamera zu über­wachen, ist erlaubt, und auch im Grund­schul­alter haben Eltern meist noch freie Hand. „Ab etwa 14 Jahren können sich Kinder juristisch gegen die Dauer­über­wachung durch ihre Eltern wehren“, sagt Jurist Steinle. Allerdings sei in diesem Bereich noch vieles ungeklärt. „Eltern, die nicht riskieren wollen, dass ihre Spröss­linge sie irgend­wann verklagen, tun gut daran, sich auf Kontroll­mecha­nismen zu einigen, mit denen alle Beteiligten leben können.“ Die Einsichts­fähig­keit des Gefilmten spielt auch eine Rolle, wenn Pflegende einen an Demenz erkrankten Angehörigen ohne seine Zustimmung per Kamera über­wachen wollen. Es kann zulässig sein, um die Aufsichts­pflicht zu erfüllen. Um nicht über Gebühr in Rechte des Gefilmten einzugreifen, sollten Angehörige Bilder nicht oder allenfalls kurz­fristig speichern. Zudem müsse ein gewisses Maß an Privatheit möglich sein, sagt Steinle. „Auf Kameras in Bad oder Toilette sollten Angehörige unbe­dingt verzichten.“