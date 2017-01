Lohnt sich für mich mit 70 Jahren noch der Abschluss einer Pflege-Zusatz­versicherung?

In so einem Fall dürfte es schwierig werden, über­haupt eine Versicherung zu bekommen. Außerdem werden die Beiträge höher, je älter jemand beim Abschluss des Vertrags bereits ist. In höherem Alter sind auch gesundheitliche Probleme wahr­scheinlich, die einem Vertrag im Weg stehen könnten. Dann ist wahr­scheinlich nur noch der Abschluss eines staatlich geförderten Vertrags („Pflege-Bahr“) möglich, weil die Versicherer in diesen Verträgen auch Kunden mit Vorerkrankungen ohne Risiko­zuschläge annehmen müssen. Auch die Beiträge sind im Verhältnis zur Leistung relativ hoch. Wenn der Beitrag in Zukunft steigt, zahlt der Kunde in diesem Fall drauf, denn er muss auch im Pflegefall die Beiträge weiterzahlen. Viele Tarife sehen keine Leistungs­erhöhung im Verlauf der Jahre vor. Für ältere oder bereits erkrankte Menschen außerdem wichtig: In den ersten fünf Vertrags­jahren haben sie keinen Anspruch auf Leistungen aus dieser Versicherung.