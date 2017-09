FAQ Pantoffel-Portfolio: Wie Sie bequem und entspannt Geld anlegen

Kann man ein Pantoffel-Portfolio auch mit einem Sparplan aufbauen?

Ja. Zunächst entscheiden Sie sich, wie viel Sie insgesamt sparen wollen und welcher Pantoffel-Mix Ihnen am meisten zusagt. Sparpläne auf ETF, börsen­gehandelte Indexfonds, gibt es in der Regel ab 50 Euro. Teilen Sie Ihre Sparsumme entsprechend der gewünschten Portfolio-Gewichtung auf, zum Beispiel 50 Prozent in Aktien- und 50 Prozent in Rentenfonds. Dann schließen Sie einen Sparplan auf einen Aktien-ETF ab und einen auf einen Anleihen-ETF. Um die Gewichtung anzu­passen, lenken Sie einfach nur die Sparrate um. Wenn etwa die Aktienmärkte stark steigen und der Aktien­anteil zu groß wird, dann setzen Sie die monatlichen Zahlungen in den Aktienfonds aus und zahlen Ihre gesamte Sparrate in den Rentenfonds ein. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie eine güns­tige Bank finden, die gute Sparplan­konditionen und möglichst auch ein kostenloses Wert­papierdepot bietet.