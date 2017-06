Warum haben Sie noch nie etwas über die Online­banking-Verfahren Secu­reGo und Bestsign geschrieben?

Secu­reGo ist ein Online­banking-Verfahren der Volks- und Raiff­eisen­banken. Wir ordnen es unter den Ober­begriff „App-Tan“ ein – so wie das Push-Tan-Verfahren der Sparkassen (siehe Tan-Verfahren im Überblick). Bei Secu­reGo bekommen Sie die Tan in einer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet ange­zeigt. Die App müssen Sie zuvor auf den Geräten installieren und sich in der App und im Online­banking registrieren. Dann bekommen Sie künftig in der App die Tan ange­zeigt.

Bestsign ist ein Verfahren, das nur Kunden der Post­bank zur Freigabe von Trans­aktionen nutzen können. Sie brauchen dafür ein spezielles Gerät, dass Sie per Bluetooth oder USB-Anschluss mit Ihrem Computer verbinden. Es zeigt die Trans­aktions­daten an, die Sie per Knopf­druck auf dem Gerät frei­geben.