FAQ Mietrecht Antworten auf die häufigsten Fragen

Vermieter dürfen so viel Miete kassieren, wie Mieter ihnen bereit sind zu zahlen. Grenze ist stets der Miet­wucher. Er liegt vor, wenn der Vermieter unter Ausnutzung eines Mangels an Wohnungen 20 Prozent mehr kassiert, als für eine solche Wohnung sonst üblich ist. Wo die Länder per Verordnung einen Mangel an Wohn­raum fest­gestellt haben, gilt die Miet­preisbremse. Der Vermieter darf dann für nach Inkraft­treten dieser Verordnung vermietete Wohnungen höchs­tens 10 Prozent mehr als die übliche Miete kassieren. Einzel­heiten dazu in unserem Special Mietpreisbremse: Wie Sie sich gegen zu hohe Mieten wehren.