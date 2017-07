Wie kann ich prüfen, ob eine Rück­abwick­lung infrage kommt?

Da sich die Formulierungen der Wider­spruchs­belehrungen von Vertrag zu Vertrag unterscheiden, sollten Sie Ihren Vertrag von einem Experten prüfen lassen. Wenn Sie nicht rechts­schutz­versichert sind, können Sie die Belehrung in Ihrem Vertrag für 85 Euro von der VZ Hamburg prüfen lassen. Für weitere 85 Euro können Sie sich ausrechnen lassen, was Ihr Versicherer Ihnen zahlen muss. Diesen Betrag können Sie mit einem Muster­brief der VZ einfordern. Akzeptiert der Versicherer Ihren Wider­spruch nicht, können Sie sich kostenlos an den Ombuds­mann wenden. Entscheidet er für Sie, zahlt der Versicherer meist. Wenn Sie Rechts­schutz haben, können Sie sich im Internet einen auf den Wider­spruch von Lebens­versicherungen spezialisierten Anwalt suchen. Rechts­schutz­versicherer decken meist die Kosten. Sind Sie rechts­schutz­versichert, wollen sich aber um nichts kümmern, finden Sie im Internet Firmen, die Ihr Wider­spruchs­verfahren begleiten. Wählen Sie keine Firmen, die ein Vorabhonorar oder mehr als 20 Prozent Ihres finanziellen Vorteils verlangen. Weitere Informationen finden Sie im Special Widerspruch kann Tausende Euro bringen.