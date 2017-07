Kann ich eigentlich verjährte Erstattungs­forderungen noch durch­setzen, wenn der Kredit noch nicht getilgt ist?

Nach Auffassung der Juristen der Stiftung Warentest und vieler anderer Verbraucherschützer geht das, wenn Sie noch ursprüng­lich vereinbarte Raten mindestens in Höhe der Bearbeitungs­gebühren zu zahlen haben. Sie können dann die Erstattung der rechts­widrigen Gebühren trotz der Verjährung durch eine so genannte Aufrechnung noch durch­setzen. Dazu müssen Sie allerdings sehr genau formulieren und etwa mit dem Basiszinsrechner selbst ausrechnen, wie viel Zinsen die Bank oder Sparkasse Ihnen zu zahlen hat. Beispielhafter Muster­text für eine solche Aufrechnung:

„Darlehens­vertrag vom:

Nummer/Aktenzeichen:

Erstattung Kredit­bearbeitungs­gebühren

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des o. g. Kredit­vertrags habe ich aufgrund Ihrer Geschäfts­bedingungen … Euro Kredit­bearbeitungs­gebühren an Sie gezahlt. Die entsprechenden Geschäfts­bedingungen sind jedoch unwirk­sam. Sie sind um diese Zahlungen ungerecht­fertigt bereichert und haben sie heraus­zugeben. Darüber hinaus haben Sie mir die mit den Zahlungen erwirt­schafteten Nutzungen heraus­zugeben. Bei Banken ist nach der ständigen Recht­sprechung des Bundes­gerichts­hofs davon auszugehen, dass sie Nutzungen in Höhe von 5 Prozent­punkten über dem Basiszins­satz erwirt­schaften.

Zur Erfüllung der Forderungen rechne ich Ihre Forderungen gegen mich wie folgt auf:

1. Meine Forderung auf Heraus­gabe der Nutzungen in Höhe von … Euro rechne ich gegen Ihre Forderung auf Zahlung der Rate zu o. g. Kredit am … in Höhe von … Euro und den Rest von … Euro gegen Ihre Forderung auf Zahlung der Rate … am, so dass ich am genannten Tag statt … Euro an Sie nur … Euro zu zahlen habe.

2. Meine Forderung auf Erstattung der Kredit­bearbeitungs­gebühren in Höhe von … Euro rechne ich gegen Ihre Forderung auf Zahlung der Raten in Höhe von jeweils … Euro am …, am … sowie am … auf, wobei von der letzt­genannten Rate zu Ihren Gunsten ein Rest von … Euro zu zahlen bleibt.

Sollten Sie durch Aufrechnung erloschene Raten von meinem Konto einziehen, erfolgt die Zahlung unter dem Vorbehalt der Rück­forderung. Ich werde dann ohne weitere Ankündigung recht­liche Schritte einleiten, um daraus resultierende Forderungen gegen Sie durch­zusetzen. Dabei entstehende Kosten hätten Sie mir dann zusätzlich zu ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen“