Welche Schad­stoffe haben Sie bei Ihren Tests gefunden?

Beim letzten Test von Buggys fand unser Labor im Schie­begriff des Hauck Shopper Comfortfold kurz­kettige Chlorparaf­fine. Sie machen Kunststoffe weich, stehen aber im Verdacht, Krebs zu erzeugen. In den Griffen von sechs weiteren Buggys fand das Labor mittel- und lang­kettige Chlorparaf­fine. Außerdem fanden unsere Tester im Stoff und im Regen­schutz einzelner Kombi-Kinderwagen und Buggys erhöhte Mengen des Flamm­schutz­mittels TCPP (Tris(2-chloriso­propyl)phosphat). Aufgrund der möglicher­weise krebs­erzeugenden Wirkung hat die EU den Grenz­wert für TCPP in Klein­kinder­spielzeugen auf 5 mg/kg fest­gelegt. In den Griffen mehrere Kinder­wagen fanden die Tester den Schad­stoff Naph­thalin und die Weichmacher DEHP und DINP in deutlichen Mengen.