Was kann ich tun, wenn mein Antrag auf einen Kita­platz abge­lehnt wird?

Sind beispiels­weise nicht genügend Plätze zum gewünschten Zeit­punkt oder in der bevor­zugten Betreuungs­form verfügbar, wird Ihr Antrag abge­lehnt oder nur mit Änderungen bewil­ligt. In solchen Fällen können Sie inner­halb eines Monats, nachdem Sie den Bescheid erhalten haben, Wider­spruch einlegen. Wird dieser auch abge­lehnt, können Sie klagen. In einigen Bundes­ländern müssen Sie sofort Klage erheben. Was für Sie gilt, steht in der Rechts­behelfs­belehrung Ihres Bescheids. Fehlt die Belehrung, verlängert sich die Wider­spruchs- oder Klagefrist auf ein Jahr. Ziel von Wider­spruch oder Klage ist es, dass der Träger der Jugend­hilfe Ihnen inner­halb einer von Ihnen gesetzten Frist einen Platz zuweist oder einen neu schafft – etwa indem er Gruppen vergrößern lässt oder Betreuung in einer weiter entfernten Einrichtung anbietet.