Umtausch und Reklamation: Was tun, wenn Geschenke nicht gefallen

Was tun, wenn die Geschenke nicht gefallen oder bereits defekt sind? Wann reklamiere ich einen Mangel beim Händler? Wann wende ich mich an den Hersteller? Welche Rechte habe ich als Käufer, wenn etwas klemmt oder mir die Ware doch nicht gefällt. Hier finden Sie Antworten zu vielen Fragen rund um die Themen Garantie, Gewährleistung, Umtausch und Reklamation – ständig aktualisiert. Weitere Infos stehen in unserem Special Elf Irrtümer rund ums Shoppen.