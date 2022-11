Ein Mangel fällt unter die gesetzliche Gewähr­leistung, sofern eine Ware von Anfang an kaputt ist. Auch an sich intakte Ware gilt als mangelhaft, wenn sie nicht für den Zweck taugt, für den ein Kunde sie gekauft hat. Wurde etwa jemandem im Baumarkt Kleber versprochen, der Styropor klebt, darf er anschließend reklamieren, wenn der Klebstoff nur Holz klebt. Als Mangel gilt auch, wenn ein Kunde zu wenig oder falsche Ware bekommen hat. Hat der Händler beim Verkauf jedoch auf Mängel hingewiesen, wie es etwa beim Verkauf gebrauchter Ware manchmal vorkommt, kann der Kunde nicht reklamieren.

Übrigens: Das Reklamations­recht gilt in der ganzen EU, in einigen Mitglieds­staaten können Verbraucher Waren sogar länger als zwei Jahre reklamieren. Anders als in Deutsch­land gibt es in einigen europäischen Ländern eine Anzeige­frist. In Spanien etwa müssen Käufer den Mangel binnen zwei Monaten beim Händler anzeigen. Bei Käufen außer­halb der EU haben Verbraucher es unter Umständen dagegen schwer, Mängelrechte wegen eines Defekts durch­zusetzen.

Reklamieren auch ohne Original­verpackung möglich Käufer dürfen Ware auch ohne Verpackung reklamieren. Im Zweifel müssen sie allerdings beweisen, wo sie den Artikel gekauft haben. Am besten geht das mit dem Kassenbon, bei Kartenzahlung können auch eine Kreditkartenabrechnung oder ein Konto­auszug als Beweis dienen. Ein Umtausch wegen bloßen Nicht­gefallens ist im stationären Handel, anders als beim Onlineshopping, eine Frage der Kulanz – also ein freiwil­liger Service des Händ­lers. Mehr dazu in unserem Umtausch-Special.