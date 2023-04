Fragen rund um Katzenfutter Was Mieze gut tut und was nicht

Suchen Sie ein Futter, das in Textur und Geruch dem alten ähnelt. Mischen Sie vom neuen kleine Mengen unter das alte, steigern Sie die Menge nach und nach. Bei Dosenfutter hilft es manchmal, das Futter zu erwärmen. Der Erfolg hängt auch davon ab, was die Katze in ihren ersten sechs Lebens­monaten zu fressen bekam: War ihr Futter abwechs­lungs­reich, stehen die Chancen gut, dass sie auch als ausgewachsenes Tier Neues akzeptiert. Das gleiche Vorgehen klappt übrigens auch bei Hundefutter.