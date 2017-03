FAQ Internetsicherheit: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wie funk­tioniert Phishing-Schutz?

Die Sicher­heits­suiten halten E-Mails mit einge­betteten Links per se für gefähr­lich. Sie greifen zudem auf Black­lists mit Adressen bekannter Angreifer zurück und sie prüfen die einge­betteten Links. So erkennen sie beispiels­weise, wenn im Link ein korrekt aussehender Buch­stabe „a“ ein kyril­lisches „a“ ist und so eine optisch korrekt aussehende Adresse wie amazon.de tatsäch­lich zu einer ganz anderen Internetseite führt.