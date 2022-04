Hundefutter So ernähren Sie Ihren Hund richtig

Ihr Nähr­stoff- und Energiebedarf ist besonders anspruchs­voll, denn sie befinden sich in der Wachs­tums­phase. Sie brauchen beispiels­weise viel hoch­wertiges Eiweiß und passende Mengen an Mineralstoffen und Spuren­elementen. Futter für erwachsene Hunde reicht nicht, es gibt spezielles Welpenfutter, von denen wir einige untersucht haben. Sie sollten sowohl an Nass- als auch Trockenfutter gewöhnt werden - sonst verweigert das Tier später eventuell ein breiteres Angebot. Barfen empfehlen wir für junge Hunde nicht.