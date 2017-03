Müssen Hand­werker Lohn- und Material­kosten in der Rechnung getrennt nennen?

Nein, das machen sie nicht immer von sich aus. Sie sollten am besten, bevor Sie den Auftrag vergeben, mit dem Hand­werker schriftlich eine Aufteilung der Material-, Lohn- und Fahrt­kosten vereinbaren. In die Steuererklärung tragen Sie dann den Lohn­anteil ein, zudem Fahrt­kosten und anteilige Umsatz­steuer. Die Summe geben Sie in Zeile 73 im Mantelbogen an. Oder Sie entnehmen der Rechnung den pauschalen Lohn­anteil, wenn der Hand­werker bei Pauschal­preisen geschrieben hat: „In dem Brutto­betrag von 2 000 Euro ist ein Brutto­arbeits­lohn von 600 Euro enthalten.“ Auch das geht meist ohne weiteres durch. Selbst im Nach­hinein können Sie den Hand­werker auffordern, die Kosten aufzuteilen oder nach­träglich zu erläutern. Das Einkommensteuergesetz verlangt nicht, dass die Kosten schon in der Rechnung aufgeschlüsselt sein müssen.