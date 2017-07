FAQ Gesetzliche Krankenkasse: Ihre Fragen, unsere Antworten

Was ist der Unterschied zwischen Beitrags­bemessungs­grenze und der Versicherungs­pflicht­grenze?

Die Beitrags­bemessungs­grenze ist eine Rechengröße, nach der die Höchst­beiträge für die gesetzliche Kranken­versicherung berechnet werden. 2017 liegt die Bezugs­größe sowohl in den alten, wie in den neuen Bundes­ländern bei 4 350 Euro monatlich. Die Versicherungs­pflicht­grenze sagt aus, bis zu welchem Betrag jemand pflicht­versichert in der gesetzlichen Kranken­versicherung bleiben muss. 2017 liegt die Bezugs­größe bei 4800 Euro. Über­steigt Ihr monatliches Einkommen die Versicherungs­pflicht­grenze, dann ist ein Wechsel zur privaten Kranken­versicherung möglich.