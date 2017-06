Was zeigt das Energielabel auf den Maschinen?

Das Energielabel bezieht sich nur auf die Verbräuche und Leistungen im Spar­programm (Eco). Dieses Programm schlagen die Maschinen beim Einschalten vor. Sie ziehen dann in der Regel weniger Wasser als in anderen Programmen und erwärmen es nur auf 45 bis 55 Grad. Das spart zwischen 4 und 14 Cent je Spülgang an Strom- und Wasser­kosten im Vergleich zur Auto­matik. Die nied­rige Temperatur gleichen die Maschinen durch lange Lauf­zeit aus. Meist spülen sie sauber oder sehr sauber – aber drei bis vier Stunden lang. In anderen Programmen erhitzen die Geschirr­spüler in der Regel mehr Wasser auf höhere Temperaturen. Das kostet mehr Energie als auf dem Label angegeben.

Tipp: Warum Elektrogeräte im Alltags­betrieb oft mehr Strom verbrauchen als auf dem EU-Energielabel angegeben, erklären wir in unserer Meldung zum Thema Energielabel.