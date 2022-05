Multi-Tabs haben den großen Vorteil, dass sie sehr bequem zu hand­haben sind und vier Aufgaben auf einmal erfüllen: Reinigen, Wasser enthärten, Klarspülen und Trocknen. Doch selbst bei den Multis muss bei sehr hartem Wasser Regeneriersalz für die Maschine dazu gegeben werden.

Pulver ergänzt die Spül­maschinen­technik oft optimal. Richtig dosiert, setzt es nur so viel Chemie ein, wie notwendig ist. Es löst sich schneller auf als Tabs, so dass keine Reste in der Maschine zurück­bleiben.

Spül­mittel, Klarspüler und Salz einzeln einzufüllen lohnt sich. So wirken die Komponenten besonders effizient: das Pulver reinigt , die Maschine enthärtet das Wasser und gibt am Ende des Spülgangs Klarspüler hinzu.

Tipp: Test­ergeb­nisse zu Solo-Produkten finden Sie in unserem Test Geschirrspülmittel.